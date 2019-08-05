شكرا لقرائتكم خبر عن مدير معهد الأورام بالمنيل: الانفجار خارج المعهد وجميع المصابين من المارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور حاتم أبو القاسم، مدير معهد الأورام، أنه لا صحة لانفجار أسطوانة أكسجين "داخل المعهد"، مؤكدًا أن الانفجار حدث خارج المعهد والمعلومات المبدئية تؤكد أنه حدث إثر حادث تصادم لسيارة كانت تسير عكس الاتجاه.

وأضاف أبو القاسم لـ"الخليج 365"، أن جميع المصابين من المارة، نافيًا وجود إصابات بين عمال المعهد، مشيرا إلى أنه لم يعلم أحد حتى الآن إذا كان ذلك انفجارًا عن عمد أم مجرد حادث.

وحتى الآن لم يصدر بيان رسمى من الجهات المعنية لكشف حقيقة وملابسات الحادث.