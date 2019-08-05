شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة: المعلومات المبدئية تشير لوقوع الانفجار خارج معهد الأورام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن المعلومات المبدئية تشير إلى أن الانفجار خارج معهد الآورام بالمنيل نتيجة تصادم سيارة تسير عكس الاتجاة بمجموعة السيارات.

وكانت الحماية المدنية أعلنت مصرع عامل وإصابة 2 آخرين، إثر انفجار أسطوانة أكسجين داخل معهد الأورام بمنطقة المنيل، وانتقل رجال الحماية المدنية للمكان لمحاولة، السيطرة على الحريق.

وكانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغًا بنشوب حريق نتيجة لانفجار أسطوانة أكسجين، داخل معهد أورام المنيل، وانتقلت 4 سيارات إطفاء للمكان لإخماد الحريق.

وحتى الآن لم يصدر بيان رسمى من الجهات المعنية لكشف حقيقة وملابسات الحادث.