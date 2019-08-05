- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة يتفقد موقع انفجار معهد الأورام .. وهذه قراراته والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد انفجار معهد الاورام ، أجرى الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، جولة تفقدية منذ قليل، لمعهد الأورام التابع للجامعة، إثر الانفجار الذى وقع بالشارع الرئيسى أمام المعهد.
حيث تفقد رئيس الجامعة يرافقه الدكتور حاتم أبو القاسم مدير معهد الأورام، الأدوار المختلفة للمعهد ولاسيما الغرف القريبة من موقع الانفجار.
واستمع الخشت إلى شرح مفصل من الدكتور حاتم أبو القاسم حول كل المعلومات المتوفرة عن هذا الانفجار الذى شهدته المنطقة الأمامية أمام بوابة المعهد وأن واجهات المعهد تضررت ضررا بالغا وبعض الغرف على الواجهات.انفجار معهد الاورام .. قرارات رئيس جامعة القاهرة
وأعلن رئيس جامعة القاهرة، حالة الطوارىء واستدعاء الطواقم الطبية لرعاية مرضى المعهد والوقوف عن كثب على آخر التطورات،".انفجار معهد الاورام .. المعلومات الأولية للحادث
كان المكتب الإعلامى لجامعة القاهرة أكد، فى بيان له، أن المعلومات الأولية عن الحادث تشير إلى حدوث تصادم بين أكثر من سيارة نتيجة سيارة جاءت من الاتجاه المعاكس الأمر الذى أسفر عن صوت انفجار ضخم وتفحم عدد من السيارات ووقوع العديد من الإصابات بين المارة
وأضاف البيان إلى أن الحادث وقع ناحية المبنى الإدارى بعيدا عن غرف المرضى، موضحا أنه فور وقوع الحادث تم تشكيل غرفة طوارئ وعمليات برئاسة رئيس الجامعة لمتابعة التطورات كما تم اتخاذ إجراءات داخل مستشفيات قصر العينى لاستقبال أى مصابين من مصابى الحادث
كما أمر رئيس الجامعة بتشكيل لجان فنية لمعاينة منشآت المعهد والتأكد من عدم تضررها نتيجة الحادث، وتهيب جامعة القاهرة بالمواطنين عدم التزاحم اومحاولة دخول مقر المعهد حرصا على راحة المرضى وعدم إثارة الفوضى والذعر.
رئيس جامعة القاهرة يتفقد انفجار معهد الاورام
رئيس جامعة القاهرة يتفقد انفجار معهد الاورام
رئيس جامعة القاهرة يتفقد انفجار معهد الاورام
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس جامعة القاهرة يتفقد موقع انفجار معهد الأورام .. وهذه قراراته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.