شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة: سلامة جميع المرضى والعاملين بالمعهد القومي للأورام والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكدت جامعة القاهرة سلامة جميع المرضى والعاملين بالمعهد القومي للأورام بمنطقة المنيل، وذلك بعد الانفجار الذي وقع أمامه نتيجة اصطدام سيارة تسير عكس الاتجاه بعدد من السيارات.
وأوضحت الجامعة أن الحريق لم يمتد إلى الداخل، حيث وقع أمام المبنى الإداري بعيدا عن غرف المرضى.
وقررت الجامعة تشكيل غرفة طوارئ وعمليات لمتابعة تطورات الحادث، إضافة إلى تشكيل لجان فنية لمعاينة منشآت المعهد.
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