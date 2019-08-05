شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يعزي أسر ضحايا ومصابي انفجار المنيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار علق نجم ليفربول ومنتخب مصر، محمد صلاح، على حادث انفجار المنيل بمحيط معهد الأورام، عبر حسابه الشخصي بموقع «تويتر». وقال «صلاح» في تغريدته: «كامل دعمي وعزائي لأسر ضحايا ومصابي انفجار معهد الأورام». وكانت سيارة أمام معهد الأورام القومي بالمنيل انفجرت، وطالت 7 سيارات كانت متوقفة أمام المعهد، ما أدى إلى احتراقها، فيما يجري إخلاء المرضى وأطقم الأطباء والعاملين من داخل المبنى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد صلاح يعزي أسر ضحايا ومصابي انفجار المنيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.