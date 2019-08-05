شكرا لقرائتكم خبر عن «المصري اليوم» في محيط حادث معهد الأورام القومي (لحظة بلحظة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انفجرت سيارة أمام معهد الأورام القومي بالقرب من ميدان فم الخليج، قبل منتصف ليل الإثنين، ما أسفر عن وقوع عدد من الوفيات والمصابين، وتم على الفور إخلاء المرضى من المبنى.

وأعلنت وزارة الصحة مصرع وإصابة عدد من المواطنين، وطال الانفجار 7 سيارات كانت متوقفة أمام المعهد ما أدى إلى احتراقها، وتهشمت واجهة المعهد، فيما جرى إخلاء المرضى وأطقم الأطباء والعاملين من المبنى، حفاظا على حياتهم.

وانتقلت قوات من مديرية أمن القاهرة إلى موقع الحادث، ودفعت وزارة الصحة بـ 25 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين، إلى مستشفى معهد ناصر، بينما أغلقت إدارة المرور الشوارع المؤدية إلى موقع الانفجار.

ومشطت شرطة المسطحات المائية منطقة النيل المواجهة لمبنى معهد الأورام لانتشال أشلاء الضحايا.

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وأمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بانتقال فريق من أعضاء نيابة جنوب القاهرة الكليه لموقع حادث الانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام بمنطقة القصر العيني وإجراء المعاينات اللازمه للوقوف علي أسباب وكيفيه وقوع الحادث.

في السياق، أكد المكتب الإعلامي لجامعة القاهرة، أن المعلومات المبدئية، «وقوع الانفجار خارج المعهد القومي للأورام التابع للجامعة»، مشددا على عدم وقوع أي انفجارات داخل مبنى المعهد نفسه».

وأوضح المكتب الإعلامي لجامعة القاهرة، أن «الانفجار وقع نتيجة حادث سير أمام معهد الأورام».

وتوجهت على الفور وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد إلى معهد ناصر لمتابعة حالة مصابي الانفجار، في وقت مبكر من صباح الإثنين.

وأعنلت وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، عقد مؤتمرًا صحفيًا بمستشفى معهد ناصر، للإعلان عن أعداد وحالة مصابي انفجار المعهد القومي للأورام بالمنيل.

فيما وصل اللواء محمد منصور، مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة، رفقة قائد المنطقة العسكرية إلى محيط الانفجار، لتفقد موقع انفجار المنيل.