شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: مصرع 16 مواطنا وإصابة 21 في «انفجار المنيل» (حصيلة مبدئية) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت وزارة الصحة والسكان مصرع 16 مواطنا وإصابة 21 آخرين حتى الآن جراء انفجار وقع أمام المعهد القومي للأورام مساء الأحد. Advertisements وتوجهت الوزيرة إلى معهد ناصر لمتابعة حالة مصابي الانفجار، فيما جرى الدفع بـ 25 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين. وتمشط قوات أمن القاهرة محيط المعهد الذي تسبب في تهشّم واجهته الرئيسية، فيما تتواصل عمليات إخلاء المرضى. وتمشط شرطة المسطحات المائية منطقة النيل في محيط معهد الأورام لانتشال أشلاء الضحايا التي تطايرت بفعل الانفجار. آثار انفجار المنيل داخل معهد الأورام آثار انفجار المنيل داخل معهد الأورام آثار انفجار المنيل داخل معهد الأورام آثار انفجار المنيل داخل معهد الأورام آثار انفجار المنيل داخل معهد الأورام آثار انفجار المنيل داخل معهد الأورام آثار انفجار المنيل داخل معهد الأورام آثار انفجار المنيل داخل معهد الأورام آثار انفجار المنيل داخل معهد الأورام انفجار المنيل خسائر معهد الأورام من انفجار سيارة في محيط المبنى خسائر معهد الأورام من انفجار سيارة في محيط المبنى خسائر معهد الأورام من انفجار سيارة في محيط المبنى خسائر معهد الأورام من انفجار سيارة في محيط المبنى انفجار المنيل خسائر معهد الأورام من انفجار سيارة في محيط المبنى انفجار أمام المعهد القومي للأورام بالمنيل انفجار أمام المعهد القومي للأورام بالمنيل انفجار أمام المعهد القومي للأورام بالمنيل انفجار أمام المعهد القومي للأورام بالمنيل انفجار أمام معهد الأورام بالمنيل انفجار أمام معهد الأورام بالمنيل انفجار أمام معهد الأورام بالمنيل انفجار أمام المعهد القومي للأورام بالمنيل انفجار أمام المعهد القومي للأورام بالمنيل

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