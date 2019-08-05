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شكرا لقرائتكم خبر عن آثار انفجار المنيل (فيديو وصور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
انفجرت سيارة أمام معهد الأورام القومي بالمنيل، مساء الأحد، ما أسفر عن سقوط قتلى ومصابين.
وطال الانفجار عدة سيارات كانت متوقفة أمام المعهد ما أدى إلى احتراقها، فيما جرى إخلاء المرضى وأطقم الأطباء والعاملين من داخل المبنى، فيما اصطف المرضى وذويهم على الرصيف أمام المعهد في ظل نقص سيارات الإسعاف، ما دفع عددًا من سكان المنطقة إلى نقل المصابين بسياراتهم الخاصة.
وانتقلت قوات من مديرية أمن القاهرة، فيما هرعت سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، لنقل المصابين، بينما أغلقت قوات المرور الشوارع المؤدية إلى موقع الانفجار.
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