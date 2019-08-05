شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تتوجه لمعهد ناصر لمتابعة حالة مصابي «انفجار المنيل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار توجهت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد إلى معهد ناصر لمتابعة حالة مصابي الانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام في وقت مبكر من صباح الاثنين. ودفعت وزارة الصحة بـ 25 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين. Advertisements وتمشط قوات أمن القاهرة محيط المعهد القومي للأورام بعد وقوع الانفجار الذي أسفر عن سقوط قتلى ومصابين. وتسبب انفجار سيارة أمامه في تهشّم واجهة مبنى المعهد، فيما تتواصل عمليات إخلاء المرضى. وتمشط شرطة المسطحات المائية منطقة النيل في محيط معهد الأورام لانتشال أشلاء الضحايا. انفجار أمام المعهد القومي للأورام بالمنيل انفجار أمام معهد الأورام بالمنيل انفجار أمام معهد الأورام بالمنيل انفجار أمام معهد الأورام بالمنيل انفجار أمام المعهد القومي للأورام بالمنيل انفجار أمام المعهد القومي للأورام بالمنيل انفجار أمام المعهد القومي للأورام بالمنيل انفجار أمام المعهد القومي للأورام بالمنيل انفجار أمام المعهد القومي للأورام بالمنيل

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