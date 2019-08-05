شكرا لقرائتكم خبر عن أمن القاهرة يمشّط المنطقة المحيطة بمعهد الأورام بعد وقوع انفجار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمشط قوات أمن القاهرة محيط المعهد القومي للأورام بعد وقوع انفجار أمامه مساء الأحد، وأسفر عن سقوط قتلى ومصابين.

وتسبب انفجار سيارة أمام المعهد في تهشم واجهته الرئيسية، فيما تواصلت عمليات إخلاء المرضى.

ومشطت شرطة المسطحات المائية منطقة النيل في محيط معهد الأورام لانتشال أشلاء الضحايا.

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وطال الانفجار عدة سيارات كانت متوقفة أمام المعهد ما أدى إلى احتراقها، فيما جرى إخلاء المرضى وأطقم الأطباء والعاملين من داخل المبنى.

واصطف المرضى وذويهم على الرصيف أمام المعهد في ظل نقص سيارات الإسعاف لنقلهم إلى المستشفيات، ما دفع عددًا من سكان المنطقة إلى نقل المصابين بسياراتهم الخاصة.

وانتقلت قوات من مديرية أمن القاهرة، فيما هرعت سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، لنقل المصابين، بينما أغلقت قوات المرور الشوارع المؤدية إلى موقع الانفجار.

وسنوافيكم بالتفاصيل تباعًا..

انفجار أمام المعهد القومي للأورام بالمنيل

انفجار أمام المعهد القومي للأورام بالمنيل

انفجار أمام المعهد القومي للأورام بالمنيل

انفجار أمام المعهد القومي للأورام بالمنيل

انفجار أمام المعهد القومي للأورام بالمنيل

انفجار أمام معهد الأورام بالمنيل

انفجار أمام معهد الأورام بالمنيل