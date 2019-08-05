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شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة: لا صحة لوقوع الانفجار داخل معهد الأورام والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد المكتب الإعلامي بجامعة القاهرة، أن المعلومات المبدئية أن الانفجار خارج المعهد القومي للأورام التابع للجامعة، وأنه لا صحة لحدوث أي انفجارات داخل المعهد.
وأوضح المكتب الاعلامي في بيان، أن الانفجار وقع نتيجة سيارة.
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