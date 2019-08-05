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شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار أمام المعهد القومي للأورام في المنيل وسقوط مصابين (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
انفجرت سيارة أمام معهد الأورام القومي بالمنيل، مساء الأحد، ما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات.
وطال الانفجار 7 سيارات كانت متوقفة أمام المعهد ما أدى إلى احتراقها، فيما يجري إخلاء المرضى وأطقم الأطباء والعاملين من داخل المبنى.
وانتقلت قوات من مديرية أمن القاهرة فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، لنقل المصابين، بينما أغلقت قوات المرور الشوارع المؤدية إلى موقع الانفجار.
وسنوافيكم بالتفاصيل بعد قليل..
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