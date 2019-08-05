شكرا لقرائتكم خبر عن فتح الطريق أمام حركة السيارات بعد السيطرة على حريق المعهد القومى للأورام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعاد رجال المرور فتح الطريق أمام حركة السيارات بعد السيطرة على الحريق الذى إندلع فى المعهد القومي للأورام، إثر تصادم بين سيارة كانت تسير فى عكس الاتجاه بـ 3 سيارات أخرى.

وصرح مصدر أمنى بأنه حال سير إحدى السيارات الملاكى المسرعة عكس الاتجاه بطريق الخطأ فى شارع كورنيش النيل أمام معهد القومي للأورام بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، اصطدمت بالمواجهة بـ3 سيارات، الأمر الذى أدى لحدوث انفجار أسفر عن مصرع وإصابة عدد من المواطنين تم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج.

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