الصحة: وفاة 16 مواطنًا وإصابة 21 آخرين فى حادث المعهد القومي للأورام بالمنيل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وكان مصدر أمنى، صرح أنه مساء الأحد الجارى، وحال سير إحدى السيارات الملاكى المسرعة عكس الإتجاه بطريق الخطأ بشارع كورنيش النيل أمام المعهد القومي للأورام بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، اصطدمت بالمواجهة بـ3 سيارات، الأمر الذى أدى حدوث انفجار نتيجة الإصطدام، مما أسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 15 آخرين، تم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج.. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية. Advertisements انفجار المعهد القومي للأورام بالمنيل انفجار المعهد القومي للأورام بالمنيل

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