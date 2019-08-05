شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم .. آخر رحلات الجسر الجوى لنقل الحجاج للأراضى المقدسة عبر مصر للطيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تختتم الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم الإثنين، جسرها الجوي لنقل الحجاج إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج، حيث حيث بذلك تكون قد تمكنت من نقل ما يقرب من 76 ألف حاجا، على 350 رحلة جوية، فيما تبدأ رحلات العودة بعد أداء المناسك يوم 14 من الشهر الجاري.

وكانت قد سيرت الشركة الوطنية مصر للطيران أمس الأحد، 12 رحلة جوية إلي كل من جدة والمدينة المنورة، لنقل 2424 حاجا إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج، بواقع 10 رحلات إلي جدة لنقل 2245 حاجًا و رحلتين إلي المدينة المنورة لنقل حجاج ترانزيت واشنطن و تورنتو و لندن و باريس و دار السلام و نيويورك و أبوجا، وتضامن قنا وكفر الشيخ وقرعة علاقات واضافات شمال سيناء وبعثات داخلية وحج أفراد بخلاف رحلات العمل.

وكانت قيادات وزارة الطيران قد قامت بعدت حولات مكوكية أستهدفت المطارات المختلفة التى كان قدتم تخصيصها لسفر حجاج الأقاليم شملت مطارات أسوان والذى تم تخصيصة لسقر حجاج اسوان بعض محافظات الوجه القبلى يالإضافة إلى مطار الأقصر والذى كان مخصصا أيضا لسفر حجاج الوجه القبلى

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ثم اختتمت الجولات بتفقد مطار برج العرب والذى تم تخصيصة لسفر حجاج محافظات الوجه اليحرى مثل الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ

وبإنتهاء التقويج اليوم تكون الشركة قد تمكنت من نقل 24 ألف حاج من حجاج القرعة، و12 ألف حاج من حجاج التضامن الاجتماعى، و7 آلاف حاج من حجاج الترانزيت، و10 الاف و500 حاج من حجاج السياحة والهيئات والأفراد، و11 ألف حاج من حجاج العمل والزيارة، بخلاف 9 آلاف و500 من حجاج دولتى مالى وفلسطين، بمعدل 12 رحلة جوية لنقل 3400 حاج من الحجاج الفلسطينيين، و21 رحلة جوية لنقل 6100 حاج من حجاج دولة مالى.