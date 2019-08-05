شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات أولية: مصرع عامل وإصابة 2 فى حادث معهد الأورام بالمنيل (تحديث) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى عامل مصرعه وأصيب 2 آخرين، إثر انفجار أمام معهد الأورام بمنطقة المنيل بحسب المعلومات الأولية، وانتقل رجال الحماية المدنية للمكان لمحاولة السيطرة على الحريق. وكانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغًا بنشوب حريق أمام معهد أورام المنيل، وانتقلت 4 سيارات إطفاء للمكان لإخماد الحريق. وحتى الآن لم يصدر بيان رسمى من الجهات المعنية لكشف حقيقة وملابسات حادث انفجار معهد الاورام.

حريق المنيل Advertisements

حريق المنيل انفجار معهد الاورام انفجار معهد الاورام

حريق المنيل

حريق المنيل انفجار معهد الاورام انفجار معهد الاورام

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر معلومات أولية: مصرع عامل وإصابة 2 فى حادث معهد الأورام بالمنيل (تحديث) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.