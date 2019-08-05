شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن نقل ملكية عداد الكهرباء × 8 ملعومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتساءل الكثير من المواطنين، عن طريقة نقل ملكية عداد الكهرباء من مشترك لآخر في شركة الكهرباء، والأوراق المطلوب تقديمها لنقل عداد الكهرباء بالتفصيل، وأهم الإجراءات التي يجب إتباعها عن نقل ملكية العداد سواء بحضور مالك الشقة الأصلى، أو بتوكيل منه لمحامي أو للمشتري الجديد، لاستكمال الإجراءات المطلوب وتغيير اسم مالك العداد.

الخليج 365 يستعرض لكم طرق نقل الملكية فى الخطوات التالية:

"الأوراق المطلوب تقديمها عن نقل ملكية عداد الكهرباء"

يتم تقديم المستندات المطلوبة التالية عن نقل عداد الكهرباء من شخص لآخر، أو التنازل عن العداد الكهربائي من مشترك إلى آخر، وذلك في شركة الكهرباء التابع لها العقار :-

1- صورة من البطاقة الشخصية أو العائلية للمشترك الجديد وأيضا للمالك السابق المتنازل منه في حالة التنازل عن العداد + الأصل للاطلاع.

2- صورة من عقد الإيجار أو الملكية والأصل للاطلاع.

3- في حالة عدم حضور مالك عداد الكهرباء بنفسه يتم تقديم صورة من توكيل رسمي عام وأيضا بطاقة الوكيل والأصل للاطلاع حيث يمكن نقل ملكية العداد للمالك الجديد بالتوكيل.

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4- إيصال كهرباء حديث للعداد المراد تغييره أو التنازل عنه.

"طريقة نقل ملكية عداد الكهرباء من شخص لآخر"

1- يتم التوجه لشركة الكهرباء في المنطقة التابع لها العقار في مواعيد العمل الرسمية.

2- تقديم الأوراق السابقة مع ملء استمارة نقل ملكية عداد الكهرباء ودفع الرسوم المطلوبة.

3-يجب حضور المشترك الأصلي للعداد شخصيا أو عمل توكيل منه لاتمام التنازل عن العداد.

4- يقوم المشترك الجديد بالتوقيع على إقرار سداد أى مستحقات سابقة لشركة الكهرباء.

5- حال شراء منزل أو عقار من ورثة، يجب إحضار موافقة الورثة وصورة من إعلام الوراثة وذلك فى حالة وفاة المشترك القديم .