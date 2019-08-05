مصدر أمنى: مصرع وإصابة عددٍ من المواطنين فى انفجار المعهد القومي للأورام (تحديث)

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح مصدر أمنى أنه مساء الأحد، أثناء سير إحدى السيارات الملاكى المسرعة عكس الإتجاه بطريق الخطأ بشارع كورنيش النيل أمام معهد الأورام بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، اصطدمت بالمواجهة بـ3 سيارات، الأمر الذى أدى حدوث انفجار نتيجة الإصطدام، مما أسفر عن وفاة وإصابة عدد من المواطنين تم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج.. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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