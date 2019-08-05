الدفع بـ10 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق معهد الأورام بالمنيل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بـ10 سيارات إطفاء، إثر انفجار أمام معهد الأورام بالمنيل بحسب المعلومات الأولية، نتج عنها اشتعال النيران بالمكان لمحاولة السيطرة على الحريق. تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغاً بنشوب حريق أمام معهد أورام بالمنيل، وانتقلت 4 سيارات إطفاء للمكان لإخماد الحريق. Advertisements

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