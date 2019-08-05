الصحة: 17 مصابا فى الحصر المبدئى لانفجار المعهد القومى للأورام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الصحة، إصابة 17 مواطنا فى الحريق الذى شب منذ قليل، فى المعهد القومى للأورام بمنطقة فم الخليج نتيجة لانفجار إسطوانة أكسجين. وأوضحت وزارة الصحة أنه فور الإبلاغ عن الحادث تم الدفع بـ25 سيارة إسعاف وجارى نقل المصابين لمستشفى معهد ناصر.

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