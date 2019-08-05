شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بعثة الحج الرسمية يغادر اليوم إلى السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يغادر اليوم الاثنين وزير الموارد المائية والرى، إلى الأراضى المقدسة، لرئاسة بعثة الحج الرسمية للعام الحالى، ومتابعة الاجراءات التى وضعتها الحكومة للتيسير على ضيوف الرحمن من الحجاج، وخروج موسم الحج على بالشكل الأمثل ودون حدوث أى مشاكل.

وقال رئيس بعثة الحج، إنه تم عقد اجتماعات متتالية لأعضاء اللجنة الرسمية للبعثة للاطمئنان على كافة الاستعدادات والإجراءات اللازمة للخروج بموسم الحج على الوجه الأمثل ودون حدوث أى مشاكل.

و نقلت مصر للطيران هذا العام أكثر من 74 ألف حاجاً إلى الأراضى المقدسة بمعدل 24000 حاج من حجاج القرعة و12000 حاج من حجاج التضامن الاجتماعى و7000 حاج من حجاج الترانزيت و10500 حاج من حجاج السياحة والهيئات والأفراد و11000 حاج من حجاج العمل والزيارة، بخلاف 9500 من حجاج دولتى مالى وفلسطين.

وسيرت الشركة من مطار القاهرة 351 رحلة جوية بواقع 206 رحلة جوية إلى جدة و145 رحلة جوية إلى المدينة المنورة، منهم 20 رحلة جوية من مطار برج العرب إلى جدة على متنهم 4600 حاج و8 رحلات جوية من الأقصر على متنهم 1800 حاج ورحلتين من أسوان على متنهم 500 حاج، و رحلة واحدة من الغردقة على متنها 240 حاجًا.