مصادر بالقصر العينى: استقبال مصابين بانفجار المعهد القومى للأورام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر بمستشفيات قصر العيني جامعة القاهرة، ان مستشفيات قصر العينى استقبلت عدد من المصابين والوفيات بعد دخولهما المستشفي بدقائق بسبب انفجار المعهد القومى للأورام. وأضافت المصادر ، أن المستشفيات رفعت حالة الطوارئ لاحتواء نتائج انفجار المعهد القومي للأورام.

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