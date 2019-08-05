شكرا لقرائتكم خبر عن 4 برامج جديدة بنظام الساعات المعتمدة بهندسة القاهرة تبدأ مع العام الدراسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت كلية الهندسة جامعة القاهرة عن بدء أربعة برامج جديدة بنظام الساعات المعتمدة في سبتمبر 2019، ليصل عدد برامج الساعات المعتمدة إلى 15 برنامجا فضلا عن 12 برنامج بنظام الفصلين؛ وذلك تطبيقا لسياسة الدولة في إنشاء برامج جديدة ذات صلة مباشرة باحتياجات سوق العمل الفعلية الحالية والمستقبلية بمصر و العالم و التركيز علي التخصصات التي تخدم الخطة التنموية المصرية

و أكد الدكتور محمد عثمان الخشت أنه عند تصميم البرامج الجديدة و تطوير اللوائح القائمة سواء بنظام الفصلين او بنظام الساعات المعتمدة يتم مراعاة الوظائف المستقبلية، والتاكد من مواكبة البرامج الجديدة لخطة الدولة التنموية الإقتصادية و الإجتماعية، وإجراء دراسة مستفيضة لسوق العمل، ومراعاة قواعد و آليات الجودة و الإعتماد الأكاديمي، والالتزام بالاطار المرجعي للمجلس الاعلي للجامعات.

وأشار الخشت لـ"الخليج 365"، إلى أن الجامعة تجرى دراسة للبرامج المشابهة في الجامعات العالمية قبل إنشاء البرامج الجديدة، وكذلك عملت على دراسة الإمكانيات المادية و البشرية لكلية الهندسة جامعة القاهرة، ورصد امكانيات اضافية لتطوير المعامل و قاعات المحاضرات لاستيعاب الطلاب الجدد.

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من جانبه، أكد الدكتور السيد تاج الدين عميد الكلية أنه تم تطوير لائحة برامج الساعات المعتمدة وإنشاء برامج جديدة في مجالات الهندسة الميكانيكية وهى تخصص هندسة الطاقة المستدامة SEE ، وتخصص الميكاترونكس MEE ، وتخصص هندسة التصنيع و المواد MEM، وتخصص الهندسة الصناعية و الادارة IEM ، معلنا أن هذه التخصصات الجديدة من المقرر أن تبدأ الدراسة بها في سبتمبر 2019.

وأشار تاج الدين، إلى أن التخصصات السابقة جاءت إضافة للبرامج التي تم افتتاحها في سبتمبر 2018 و هي هندسة البنية التحتيةCIE بالهندسة المدنية ، وهندسة وإدارة منظومة الرعاية الصحية HEM ، وهندسة وإدارة الطيران AEM فضلا عن برامج تخصص هندسة وادارة تشييدCEM ، تخصص هندسة الانشاءاتSTE بالهندسة المدنية، وتخصص هندسة الاتصالات والحاسباتCCE بالهندسة الكهربية ، وهندسة البترول والبتروكيماوياتPPC ، وهندسة وتكنولوجيا العمارةAET ، وتخصص هندسة التصميم الميكانيكي MDE، تخصص هندسة المياه والبيئةWEE بالهندسة المهنية وتخصص هندسة الطاقة الكهربية EEE بالهندسة الكهربية.