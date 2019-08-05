شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة النهضة يعلن موافقة "التعليم العالى" رسميًا على بدء الدراسة بـ"الطب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وأضاف الملاحى، أن قرار بدء الدراسة بكلية الطب بجامعة النهضة صدر اليوم الأحد، ويحمل رقم 3310 لسنة 2019، ونص على بدء الدراسة بكلية الطب البشري بجامعة النهضة اعتبارا من الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي المقبل الذى تبدأ أعماله شهر سبتمبر المقبل.

وتقوم الجامعة النمساوية طبقا للاتفاقية الموقعة مع جامعة النهضة، باعتماد شهادات كلية الطب بجامعة النهضة والمناهج الدراسية وتدريب الطلاب؛ حيث تعد جامعة فيينا الطبية من أقدم الجامعات بأوروبا وعمرها 750 عامًا، كما أنها تحتل المركز الخامس عشر على مستوى الجامعات الأوروبية و49 على مستوى جامعات العالم.