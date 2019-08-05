شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم الإثنين 5-8-2019 فى مصر والدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الإثنين ، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة شمالا والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط أحيانا .

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيهما يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

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الطقس فى الأردن

نهاراً: تبقى درجات الحرارة حول مُعدلاتها العامة نسبةً لهذه الفترة من العام، ويكون الطقس صيفياً اعتيادياً في عموم المناطق، بينما يكون حارفي الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط عصراً، وقد تثير الغبار والاتربة في مناطق البادية والطرق الصحراوية.

وفي خليج العقبة، الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر: 29 درجة مئوية.

ليلاً: يسود طقس لطيف في عموم المناطق، مع ظهور السُحب المنخفضة خاصة في شمال المملكة مع ساعات الصباح الباكر، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السُرعة.

الطقس فى فلسطين

لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة ويسود طقس حار نسبياً في المناطق الجبلية وطقس حار الى شديد الحرارة في المناطق السهلية والغورية، مع ساعات المساء والليل يسود جو معتدل ولطيف في مختلف المناطق الجبلية خصوصاً العالية منها ، وتكون الأجواء رطبة في السواحل والسهل الساحلي الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية.