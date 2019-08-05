أخبار × 24 ساعة.. التأمين الصحى يدعو المواطنين للتسجيل بالمنظومة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. "الصحة" السعودية: الحالة الصحية للحجاج مطمئنة وخدمات لأكثر من 233 ألف حاج التضامن: اليوم اكتمال تفويج ضيوف الرحمن من حجاج الجمعيات للأراضى المقدسة ننشر محددات استبعاد غير المستحقين من منظومة بطاقات التموين صور.. المجمعات الغذائية تكثف طرح الأسماك والخضراوات والفاكهة بمنافذ التوزيع التأمين الصحى يدعو المواطنين للتسجيل بالمنظومة.. ويؤكد: نقيس رضا المواطن التأمين الصحى الشامل: زيادة الوحدات ببورسعيد لــ22 وحدة صحية لتسجيل المواطنين عيادات البعثة الطبية للحج "بمكة" و"المدينة" تستقبل 25 ألف و895 حاجًا مصريًا التعليم: ضبط طالبة فى واقعة غش إلكترونى بامتحان الدور الثانى للدبلومات الفنية Advertisements اختبارات القبول للمتقدمين لمدرسة الضبعة للطاقة النووية السلمية غدا طلاب أولى ثانوى يؤدون امتحان الكيمياء باختبارات الفرصة الثانية القوى العاملة: وحدات فرعية بالمحافظات لتمكين المرأة اقتصاديا "احميها من الختان": أكثر من 3 مليون مستفيد ومستفيدة من أنشطة الحملة "الأرصاد": غدًا طقس حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة الرى: تحصيل 165 مليون جنيه مقابل الانتفاع من المنشآت المقامة على النيل 3 وزارات تضع تصورا لتنفيذ مشروع محطة قطارات الصعيد بمثلث بشتيل رئيس بعثة الحج: وفاة 3 حجاج.. وغسيل كلوى لـ 20 حالة (صور) "الزراعة": 10 إجراءات لمجازر اللحوم بالمحافظات فى عيد الأضحى.. تعرف عليها الزراعة: تحصين 2.730 مليون رأس أبقار وجاموس للحمى القلاعية خلال 39 يوما

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