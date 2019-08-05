مصرع 5 وإصابة 15 آخرين.. الداخلية تكشف تفاصيل انفجار "معهد الأورام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمدالصاوي وعلاء عمران:

كشفت وزارة الداخلية عن ملابسات الانفجار الذي وقع بمحيط معهد الأورام بمنطقة المنيل، مساء أمس الأحد.

صرح مصدر أمنى أنه حال سير إحدى السيارات الملاكى المسرعة عكس الإتجاه بطريق الخطأ بشارع كورنيش النيل أمام معهد الأورام بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، اصطدمت بالمواجهة بـ 3 سيارات، الأمر الذى أدى حدوث انفجار نتيجة الإصطدام.

وقال المصدر إن الحادث أسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 15 آخرين، تم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.