اليوم.. محاكمة متهمين اثنين بـ "اقتحام قسم مدينة نصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود السعيد:

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطره، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الإثنين، إعادة محاكمة متهمين اثنين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "اقتحام قسم شرطة أول مدينة نصر".

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين وآخرين تم الحكم عليهم عدة جرائم منها التجمهر، واستعراض القوة، والتخريب، والإتلاف، ومقاومة رجال السلطة العامة بالسلاح.

جدير بالذكر أن المحكمة قد قضت في وقت سابق بأحكام ما بين المؤبد والمشدد للمتهمين، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة.