المرور تغلق طريق الكورنيش المؤدي إلى موقع انفجار "معهد الأورام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد: أغلقت الإدارة العامة للمرور شارع كورنيش النيل (خلف جاردن سيتي) على خلفية اندلاع حريق بمعهد الأورام في المنيل. وأوقف رجال المرور مرور السيارات بداية من النفق المؤدي لشارع كورنيش النيل. تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد ألسنة اللهب بمحيط معهد الأورام بالقرب من كورنيش النيل في محافظة القاهرة. وقال مصدر أمني مسؤول في تصريحات لمصراوي إن رجال الحماية المدنية وصلوا موقع الحادث للوقوف على ملابساته كاملة، لافتا إلى أنه جاري حصر عدد الضحايا.

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