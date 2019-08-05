بالصور والفيديو- الحماية المدنية تدفع بـ12 سيارة إطفاء بموقع انفجار "معهد الأورام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

تصوير - علاء أحمد ومحمد حسام الدين:

دفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، اليوم الإثنين، بـ12 سيارة إطفاء بموقع الانفجار الذي وقع بمحيط معهد الأورام بمنطقة المنيل.

مصدر أمني مسؤول بمديرية أمن القاهرة قال إن دوي الانفجار الذي سُمع بوسط العاصمة وتحديدا بمنطقة المنيل، اليوم الإثنين، ناتج عن انفجار خزان أكسجين داخل مبنى معهد الأورام.

Advertisements

أضاف المصدر في تصريحات لمصراوي أن رجال الحماية المدنية وصلوا موقع الحادث للوقوف على ملابساته كاملة، لافتا إلى أنه جاري حصر عدد الضحايا.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد ألسنة اللهب بمعهد الأورام بالقرب من كورنيش النيل في محافظة القاهرة.