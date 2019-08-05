محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:
قال مصدر أمني مسؤول بمديرية أمن القاهرة إن دوي الانفجار الذي سُمع بوسط العاصمة وتحديدا بمنطقة المنيل، اليوم الاثنين، ناتج عن انفجار بالقرب من مبنى معهد الأورام.
أضاف المصدر في تصريحات لمصراوي أن رجال الحماية المدنية وصلوا موقع الحادث للوقوف على ملابساته كاملة، لافتا إلى أنه جاري حصر عدد الضحايا.
تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد ألسنة اللهب بمعهد الأورام بالقرب من كورنيش النيل في محافظة القاهرة.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر أمني: انفجار خزان أكسجين بمعهد الأورام.. وجاري حصر الضحايا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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