محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي ومحمد شعبان: سُمع دوي انفجار بشارع البحر الصغير بمنطقة المنيل، مساء الأحد. تلقى مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد ألسنة اللهب بمعهد الأورام بالقرب من كورنيش النيل في محافظة القاهرة. مصدر أمني مسؤول بالإدارة العامة للحماية المدنية أكد في تصريحات لمصراوي عدم الوقوف على ماهية البلاغ حتى الآن، وأنه تم الدفع بسيارات إطفاء وفريق إنقاذ بري للوقوف على ملابسات الواقعة. وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد اللحظات الأولى لتصاعد الأدخنة وألسنة اللهب بمنطقة المنيل.

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كانت هذه تفاصيل خبر دوي انفجار في وسط العاصمة.. ومصدر بالحماية المدنية: جار الفحص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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