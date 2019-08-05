بالأسماء.. مجلس الدولة يعتمد الحركة القضائية الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود الشوربجي:

اعتمد المجلس الخاص السلطة العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد أبوالعزم، الحركة القضائية لعام 2019 - 2020.

وشكل مجلس الدولة لجنة خاصة لإعداد الحركة القضائية للعام القضائي الجديد 2019- 2020، برئاسة المستشار أحمد عبدالعزيز أبوالعزم، وعضوية المستشارين يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع، ويحيي خضري، رئيس إدارة التفتيش الفني، وأنور خليل، رئيس قسم التشريع، وأحمد موسى، رئيس المحاكم الإدارية والتأديبية.

وأعدت اللجنة جدولًا زمنيًا لإعداد الحركة القضائية بتلقي رغبات القضاة، وبدء عمل اللجنة وإعداد مشروع الحركة وعرضها على المجلس الخاص لاعتمادها.