جامعة القاهرة: نقل عدد من مرضى معهد الأورام.. وطوارئ بمستشفيات قصر العيني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

أكد المكتب الإعلامى لجامعة القاهرة، أن جميع المرضى والعاملين فى معهد الأورام القومي بخير، مشيرًا إلى إن آثار الحريق الضخم الذي اندلع منذ قليل، خارج المعهد لم تمتد آثاره إلى داخل المعهد ومستشفياته كما يروج البعض.

وأشار بيان المكتب إلى أن المعلومات الأولية عن الحادث تشير إلى حدوث تصادم بين أكثر من سيارة نتيجة سيارة جاءت من الاتجاه المعاكس الأمر الذى أسفر عن صوت انفجار ضخم وتفحم عدد من السيارات ووقوع العديد من الإصابات بين المارة، مؤكدة أن الحادث وقع ناحية المبنى الإدارى بعيدا عن غرف المرضى.

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وأضاف أنه فور وقوع الحادث تم تشكيل غرفة طوارئ وعمليات برئاسة رئيس الجامعة لمتابعة التطورات كما تم اتخاذ إجراءات داخل مستشفيات قصر العينى لاستقبال أي مصابين من مصابي الحادث.

كما أمر رئيس الجامعة بتشكيل لجان فنية لمعاينة منشآت المعهد والتأكد من عدم تضررها نتيجة الحادث، وانتقل رئيس الجامعة برفقة عدد من قيادات الجامعة إلى موقع الحادث للمتابعة وطمآنة المرضى والأهالي.

وأهابت جامعة القاهرة بالمواطنين عدم التزاحم أو محاولة دخول مقر المعهد حرصا على راحة المرضى وعدم إثارة الفوضى والذعر، لافتة إلى إعلان حالة الطوارىء واستدعاء الطواقم الطبية لرعاية مرضى المعهد والوقوف عن كثب على آخر التطورات، وأنه جاري إخلاء جزء من المرضى لدواعي الاطمئنان عليهم.