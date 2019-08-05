جامعة القاهرة: الانفجار وقع خارج معهد الأورام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

أكدت جامعة القاهرة، أن الانفجار الذي دوى منذ قليل، وقع خارج معهد الأورام ولا صحة لوقوع الانفجار داخله.

وقال المكتب الإعلامي للجامعة في بيان مقتضب أن "المعلومات المبدئية ان الانفجار خارج المعهد نتيجة تصادم سيارة تسير عكس الاتجاه بمجموعة السيارات".