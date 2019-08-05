فيديو| ريهام سعيد تنشر صورًا لرحلة مرضها بعد عودتها للظهور الإعلامي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:

نشرت الإعلامية ريهام سعيد، صورًا لرحلة مرضها في أول ظهور تليفزيوني مساء الأحد، ببرنامج "صبايا" على شاشة قناة الحياة.

وقالت ريهام: "ظهر إحمرار غريب في الأنف، وروحت للدكتور فقالي لازم يتم إجراء عملية جراحية".

من جانبه، كشف الدكتور حسام فودة، أستاذ ورئيس وحدة جراحة تجميل الوجه في قسم الأنف والأذن بكلية الطب جامعة الإسكندرية، الطبيب المعالج لحالة ريهام سعيد، عن طبيعة إصابتها بالمرض.

وقال الطبيب المعالج، في مداخلة هاتفية لبرنامجها "صبايا"، مساء الأحد، على شاشة "الحياة": "أول مرة جاءت ريهام سعيد إلى العيادة كانت تعاني من إحمرار وتورم شديد بمنطقة الأنف"، موضحا أن التشخيص المبدأي كان يدور حول إذا ما كانت الإصابة بالتهابات في الأنف أم تجمع صديدي داخل الأنف.

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وأضاف: "تم فتح جزء من الأنف من الداخل للتأكد من طبيعة الإصابة الذي أكد وجود تجمع صديدي حاد داخل الأنف، ومن ثم تم نقلها إلى غرفة العمليات وإجراء جراحة تحت تأثير البنج الكلي، لمحاولة منع تجمع الصديدي".

وتابع "فودة": "الالتهاب امتد إلى غضاريف الأنف ولم يصلها دم مثل باقي الجسم، وستتحول إلى مياه، وكان لازم نفتح ونفضي الغضاريف الملتهبة، وكانت ستصبح الأنف قطعة لحم وهتكون مشوهة تمامًا".

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