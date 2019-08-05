ضبط محاولة تهريب عقد أثري من العصر العثماني بمطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

احبطت جمارك الطرود البريدية بمطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب عقد أثري، داخل طرد شحن أمتعة شخصية واردة من بريطانيا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وذكرت مصادر بالمطار، أنه إثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود البريدية الواردة بجمرك فيدكس برئاسة سلوى محمد مدير الجمرك، تم تكليف جون جميل مدير الحركة بكشف مشمول بوليصة الشحن عبارة عن طرد أمتعه شخصية واردة من إنجلترا، وبكشف الطرد تبين وجود عقد من المعدن مثبت عليه 19 عملة معدنيه قديمة، بالعرض على الوحدة الأثرية بمطار القاهرة الدولي أفادت اللجنة بأن العملات الـ 19 تعود للعصر العثماني، وتنسب للسلطان محمد الخامس بتاريخ 1909م، وإنها تخضع لقانون حماية الآثار ويتم مصادرتها لوزارة الآثار.

وقرر هلال توفيق، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي وتحريز المضبوطات وأخطار الجهات المختصة، تنفيذًا لتعليمات نجم رئيس مصلحة الجمارك.

