أخبار مصر | عاجل.. الصحة: وفاة ١٦ مواطن وإصابة ٢١ آخرين في حادث معهد الأورام حتى الآن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الصحة: وفاة ١٦ مواطن وإصابة ٢١ آخرين في حادث معهد الأورام حتى الآن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة، عن وفاة 16 مواطن وإصابة 21 آخرين في حادث انفجار معهد الأورام حتى الآن.

وتقعد وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، بعد قليل، تعقد مؤتمرًا صحفيًا بمعهد ناصر؛ للإعلان عن آخر أعداد المصابين بحادث انفجار معهد الأورام.

وكان أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه فور الإبلاغ عن الحادث تم الدفع ب25 سيارة إسعاف وجاري نقل المصابين لمستشفى معهد ناصر.