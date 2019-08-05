أخبار مصر | بعد قليل.. مؤتمر لوزيرة الصحة حول مستجدات حادث انفجار معهد الأورام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد قليل.. مؤتمر لوزيرة الصحة حول مستجدات حادث انفجار معهد الأورام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، بعد قليل، تعقد مؤتمرًا صحفيًا بمعهد ناصر؛ للإعلان عن آخر أعداد المصابين بحادث انفجار معهد الأورام.

وكان أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إصابة 17 مواطنا في الحريق الذي شب مساء اليوم الأحد 4 أغسطس، في المعهد القومي للأورام بمنطقة فم الخليج نتيجة لانفجار أسطوانة أكسوجين.

وأوضح، أنه فور الإبلاغ عن الحادث تم الدفع ب25 سيارة إسعاف وجاري نقل المصابين لمستشفى معهد ناصر.

ونوه المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى احتمال أن يكون الحادث قد أسفر عن سقوط وفيات ولكن لم ترد معلومات مؤكدة إلى الإن.