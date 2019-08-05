أخبار مصر | وزيرة الصحة تتوجه لمعهد ناصر لمتابعة حالة المصابين في انفجار معهد الأورام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الصحة تتوجه لمعهد ناصر لمتابعة حالة المصابين في انفجار معهد الأورام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتوجه وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، لمقر معهد الأورام بالمنيل؛ لمتابعة حالة المصابين جراء حادث الانفجار الذي وقع منذ قليل؛ للوقوف على حالتهم وتلقيهم العلاج اللازم.

وكان وقع منذ قليل، انفجار أمام معهد الأورام بالمنيل، وقامت قوات الشرطة بوضع طوق أمني في محيط المعهد وأخلت المكان للانتهاء من معيانة موقع الحادث.

وكان أكد شهود عيان أن سبب الانفجار عدد من السيارات أمام المعهد، ووصلت الحماية المدينة وسيارات الإسعاف، ولم يتسن الحصول على حصر كامل بأعداد الوفيات والمصابين.

وسنوافيكم بالتفاصيل.