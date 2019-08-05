أخبار مصر | نائب وزيرة التضامن: الوزارة انتهت من تنقية وتنقيح مسودة قانون الدعم النقدي الموحد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نائب وزيرة التضامن: الوزارة انتهت من تنقية وتنقيح مسودة قانون الدعم النقدي الموحد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت الدكتورة نفين قباج نائب وزيرة التضامن، علي أن الوزارة انتهت من تنقية وتنقيح مسودة قانون الدعم النقدي الموحد الهادف إلي دمج أصحاب معاشات الضمان الإجتماعي فى برنامج تكافل وكرامة.

وأضافت في تصريحات صحفية، أنه سيتم تسليمه لمجلس النواب فى الدورة المقبلة للانعقاد، ومستهدف أن يتم اقراره قبل نهاية العام الحالي.

والقانون الجديد هو تحديث لقانون 137 لسنة 2010 المعني بالدعم العيني للاسر الفقيرة، ومعاش الضمان الإجتماعي، والدعم الذي تقدمه الوزارة للاسرة التي تتعرض لنكبات وغيرها، متابعة فلسفة التشريع الجديد تقوم علي تفعيل شروط حصول الاسر الفقيرة علي الدعم من خلال انتظامها فى الصحة والتعليم، بالتوازي مع تقييم سنوي لتلك الأسر لاستبعادها حال التاكد من عد إستحقاقها.

واستطاعات وزارة التضامن الاجتماعي، من إنشاء قاعدة بيانات مميكنة تحتوي على بيانات 8 مليون أسرة 32 مليون فرد تضم عملاء برنامج تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي كما تم تدريب عدد 30 ألف باحث 15 ألف أخصائي اجتماعي بالوزارة بالإضافة الى 15 ألف باحث ميداني مستقل بنهاية 2018.