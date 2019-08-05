أخبار مصر | غداً.. بدء صرف المعاشات المحولة على البريد والبنوك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غداً.. بدء صرف المعاشات المحولة على البريد والبنوك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى غدًا الاثنين في صرف معاشات شهر اغسطس وذلك للمعاشات المحولة على هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعى لعدد 3.37 مليون قائم بالصرف بقيمة اجمالية 6.24 مليار جنيه، كما تقرر تقديم صرف المعاشات المحولة على البنوك لعدد 1.58 مليون قائم بالصرف بقيمة اجمالية 4.34 ليصبح غداً ايضاً بدلاً من اليوم العاشر من شهر اغسطس نظرا لتزامن موعد الصرف مع اجازة عيد الاضحى المبارك.

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واطمأنت "والى" على انتظام عمليات صرف المعاشات من ماكينات الصرف الآلى ومنافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصندوقيها بيسر ودون شكوى، وأن اللجنة المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومي والعام والخاص تجرى عمليات المتابعة بصفة مستمرة على مدار الساعة لمتابعة عملية صرف معاشات شهر اغسطس فى كل انحاء الجمهورية لما يزيد عن 8 مليون قائم بالصرف ، بقيمة اجمالية 15.12 مليار جنيها شهريا.

واشارت وزيرة التضامن أن الخميس الماضى الموافق الأول من اغسطس تم البدء فى صرف المعاشات المحولة على منافذ صندوقى التأمين الاجتماعى وماكينات الصرف الآلى المنتشرة على مستوى الجمهورية، وتبلغ قيمتها الاجمالية 4.53 مليار جنيه يتم صرفها إلى 3.16 مليون قائم بالصرف.

وبلغ إجمالى عدد الحالات التي قامت بالصرف حتى ظهر اليوم الرابع من شهر اغسطس ما يزيد عن مليون و 307 الف حالة بقيمة اجمالية قدرها مليار و 777 مليون جنيها، وبلغ عدد حالات الصرف من خلال ماكينات الصرف الآلى 864 ألف حالة بقيمة إجمالية قدرها 999 مليون جنيه، كما بلغ عدد الحالات التي صرفت من منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصندوقيها عدد 443 الف حالة بقيمة اجمالية قدرها 740 مليون جنيه.