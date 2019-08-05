أخبار مصر | مدينة الإنتاج الإعلامي تطلق مركزا للخدمات الإعلامية (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدينة الإنتاج الإعلامي تطلق مركزا للخدمات الإعلامية (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت مدينة الإنتاج الإعلامي، مركزًا للخدمات الإعلامية، ويقع المركز الجديد للخدمات الإعلامية في وسط القاهرة ويتوافر به الإمكانات والاستديوهات العالمية التي تساعد على نقل الأحداث جودة عالية وسرعة فائقة.

ويتواجد بالمركز، العديد من الاستديوهات في أفضل مواقع القاهرة وهي "العجوزة، جاردن سيتي ، ماسبيرو "، بالإضافة إلى توافر كافة الخدمات الإعلامية داخل الاستديوهات.