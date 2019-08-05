أخبار مصر | "الصيادلة": ليس لنا علاقة بالمنشور المسيئ لصيدليات العزبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الصيادلة": ليس لنا علاقة بالمنشور المسيئ لصيدليات العزبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال دكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة الفرعية، إن النقابة غير مسؤلة عن أي منشورات يتم تداولها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، فيما يخص مجموعة صيدليات العزبي.

وأضاف في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن النقابة مسؤلة عن منشورات الصفحة الرسمية للنقابة فقط، وليس لها أي علاقة بأي منشورات يتم تداولها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تمس الصيادلة من قريب أو بعيد، مشيرا إلى أن النقابة سوف تصدر بيان صباح غدا تنفي خلاله التحذير المسيئ من التعامل مع سلسلة صيدليات العزبي.

وكان تداول منذ قليل رواد " الفيسبوك" منشور يحذر من التعامل مع سلسلة من سلاسل صيداليات العزبي.