مصر | السيطرة على الحريق أمام معهد الأورام نتيجة لتصادم سيارتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيطرة على الحريق أمام معهد الأورام نتيجة لتصادم سيارتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيطرت قوات الحماية المدنية، علي الحريق أمام معهد الاورام، نتيجة لتصادم سيارتين.

صرح الدكتور حاتم أبو القسم عميد معهد الأورام لبوابة الخليج 365، منذ قليل، أنه لا صحة لوجود انفجار داخل معهد الأورام التابع لجامعة القاهرة، مضيفًا أن ما حدث هو انفجار سيارتين نتيجة اصطدامهم أمام المعهد

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا بنشوف حريق جراء انفجار، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية للتعامل مع الموقف.