مصر | الدفع بـ 10 سيارات إسعاف عقب انفجار في معهد الأورام بالمنيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الدفع بـ 10 سيارات إسعاف عقب انفجار في معهد الأورام بالمنيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 10 سيارات إطفاء، بعد أن تلقت النجدة بلاغًا بوقوع انفجار في الطابق الثاني بمعهد الأورام بمنطقة المنيل، ما تسبب في اشتعال النيران، وقامت قوات الأمن بفرد كردون أمني، وجاري محاولة إخماد النيران.

كانت أجهزة الأمن في القاهرة تلقت إخطارًا بسماع دوي انفجار في وسط القاهرة، وبالاستعلام تبين أن نيران هائلة اندلعت في الطابق الثاني بمعهد الأورام بمنطقة المنيل، وأن سبب الحادث انفجار أنبوبة أكسجين داخل المبنى.