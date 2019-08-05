شكرا لقرائتكم خبر عن «البنتاجون» لـ«المصري اليوم»: ندعم مصر في حربها على الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، الكوماندر شون روبرتسون، إن بلاده تدعم مصر في حربها ضد الإرهاب في شمال سيناء، موضحاً أن الوزير، مارك اسبر، أجرى مباحثات مع مسؤولين مصريين، في واشنطن خلال الأيام القليلة الماضية، لتعزيز الشراكة بين البلدين، لا سيما في مجال مكافحة الإرهاب.

وأضاف المتحدث في تصريحات خاصة لـ «المصرى اليوم» من واشنطن، أن مصر عضو مهم في التحالف الدولى لمواجهة تنظيم «داعش»، وأن التعاون العسكرى بين الولايات المتحدة ومصر تطور بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية، لا سيما في مجال التدريب والمعدات، واستخدام أفضل الممارسات لزيادة فعالية عمليات مكافحة الإرهاب في مصر.

وأشار روبرتسون إلى أن العلاقة الاستراتيجية بين البلدين تمثل أولوية قصوى للإدارة الأمريكية الحالية كما سبق أن أوضح وزير الدفاع الأمريكى. وكشف عن أن الولايات المتحدة سبق أن قدمت تدريباً لمسؤولى أمن الحدود المصريين، وزودت القاهرة بعدد من المعدات اللازمة لفحص حركة مرور المركبات بحثاً عن الأسلحة والمتفجرات والمواد الأخرى غير المشروعة، لنشرها في مواقع داخلية ومعابر حدودية مختارة، لافتاً إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية تشجع الخطط المصرية الرامية إلى تنمية وإعادة إعمار سيناء ضمن خطط توفير الدعم الاقتصادى والاجتماعى لسكان سيناء لمساعدتهم على التعافى من آثار الإرهاب، مؤكدا أن مثل هذه المبادرات محل ترحيب دائم في البنتاجون، مؤكدا استمرار الوزارة في تشجيعها ودعمها.