شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ: بدء إنارة أول 20 كم من الطريق الدولي الساحلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، الأحد، عن البدء في إنارة أول 20 كم من الطريق الدولي الساحلي، بدايةً من حدود محافظة كفرالشيخ مع محافظة البحيرة غرباً، حتى أول نطاق مركز بلطيم شرقاً، وذلك من إجمالي 72 كم، يتم تنفيذها على 3 مراحل لتنتهي في 2020م، لتحسين الخدمات للمواطنين والحد من الحوادث على الطريق الدولي الساحلي.

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