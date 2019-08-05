شكرا لقرائتكم خبر عن آخر فوج للحجاج.. ركود أسواق الأضاحي والملابس..وعرض «أولاد البلد» بقصر الثقافة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعيش محافظة الأقصر أجواء عيد الأضحى المبارك على أكثر من صعيد.. بالأمس، ودع محافظ الأقصر مصطفى ألهم بالورود آخر رحلات حجاج بيت الله الحرام المغادرين جوًا إلى الأراضى المقدسة بالمملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج. وحرص المحافظ على مصافحة الحجاج وتقديم الورود لهم وتوديع آخر رحلات حجاج الجمعيات الأهلية التي تضم ٥٠٠ حاج.

المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر يودع آخر أفواج رحلات حجاج بيت الله الحرام المغادرين من مطار الأقصر الدولى

وعلى صعيد استعدادات الأسواق، فإن أسواق الملابس الجاهزة بالأقصر تستقبل زوارها بعروض وتخفيضات على أسعار الملابس الجاهزة، ولكن يشكو بعض التجار من ضعف الإقبال وكثرة المجادلة في الأسعار من الزبائن، لكن إقبال الأهالى الضعيف على شراء الملابس نتيجة ضعف الأحوال الاقتصادية التي تمر بها الأسر المصرية عامة.

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أسواق الأضاحى فى الأقصر تعانى من انخفاض الإقبال على الشراء

أما أسواق المواشى والأغنام والطيور، فليست بأحسن حالًا من أسواق الملابس، فتجار الأغنام في الأقصر كانوا على رأس المتضررين، واشتكوا من حالة الركود في حركة بيع الأضاحى خلال الأسابيع والأيام الماضية، رغم وجود تراجع طفيف في أسعار الأضاحى مقارنة بأسعار العام الماضى وهم يمنون أنفسهم بحدوث نشاط خلال فترة ما قبل الأعياد مباشرة، تزامنا مع صرف الموظفين الرواتب كما حدث في العام الماضى. أما أسواق بيع الطيور فتشهد موجة ارتفاع للأسعار يصفها بعض الأهالى بأنها غير مبررة في مثل هذا التوقيت.

أسواق الأضاحى فى الأقصر تعانى من انخفاض الإقبال على الشراء

وعلى صعيد الحركة الثقافية، فقد قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بالمحافظة اليوم الثانى من العرض المسرحى «ولاد البلد»، تأليف د. مصطفى سليم وإخراج الفنان محمد الشرقاوى.. العرض من إنتاج المسرح الحديث التابع للبيت الفنى للمسرح، بطولة نجوم شباب المسرح وهم: محمد زيدان، وائل مصطفى، ياسر رفاعى، شروق عمرو، وفاء شوقى، المسرحية ضمن مبادرة «مسرح المواجهة» بالتعاون مع الهيئة ووزارة الشباب والرياضة والمجتمع المدنى، وتدور أحداثها عن تضحيات القوات المسلحة وقوات الشرطة الباسلة.

ارتفاع ملحوظ فى أسعار الدواجن بأسواق الأقصر

يذكر أن أعضاء ونجوم الفرقة المسرحية يقومون بالتجول بالعرض داخل قرى ومراكز محافظة الأقصر، لإشباع رغبة الجمهور المتعطش للمسرح من جميع الفئات، وتستمر العروض حتى ٩ من أغسطس الجارى.

إقبال ضعيف على أسواق الملابس قبل عيد الأضحي بالأقصر

■ عدسة «المصرى اليوم» رصدت بالصور أجواء أسواق الأقصر، ورافقت مغادرة الحجاج إلى الأراضى المقدسة، وسجلت إقبال المواطنين على مسرحية «أولاد البلد».

إقبال ضعيف على أسواق الملابس قبل عيد الأضحي بالأقصر

عرض مسرحية ولاد البلد بقصور ثقافة الأقصر