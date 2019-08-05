شكرا لقرائتكم خبر عن البابا يهنئ شيخ الأزهر بالعيد: تشارك المصريين في أعيادهم يعكس روح المحبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أمس، البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لتهنئته بعيد الأضحى المبارك، وبسلامة العودة إلى أرض الوطن بعد رحلة علاجية ناجحة إلى أوروبا.

أعرب شيخ الأزهر، خلال اللقاء، عن شكره للبابا تواضروس والوفد المرافق له على التهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، مؤكدًا أن العلاقة بين الأزهر والكنيسة المصرية تمثل نموذجًا يجب استثماره فى نشر القيم والأخلاق النبيلة ومواجهة العادات والتقاليد الاجتماعية السيئة.

من جانبه أكد البابا تواضروس سعادته مع جميع المصريين بسلامة شيخ الأزهر بعد رحلته العلاجية الأخيرة، مضيفًا أن تشارك المصريين فى أعيادهم ومناسباتهم يعكس روح المحبة التى تجمع بين المصريين ويجسد تماسكهم ووحدتهم التى كانت دائمًا عصية على محاولات التفريق بين نسيجهم الاجتماعى.